БЮТ покинул сессионный зал парламента

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции Иван КИРИЛЕНКО заявил, что парламентское большинство так и не прислушалось к требованиям оппозиции принять сегодня законопроект о декриминализации экономических преступлений с учетом поправок, представленных оппозицией.

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул: «Мы не видели еще такого зала антигуманного, античеловечного».

«Работайте в зале по взмаху руки, штампуйте», - добавил он, обращаясь к народным депутатам.

И.КИРИЛЕНКО заявил, что в знак протеста фракция "БЮТ-Батькивщина" покидает сессионный зал парламента.

После этого депутаты скандировали: «Юлии - свободу!».

На местах депутатов фракции "БЮТ-Батькивщина" расстелено большое полотнище с фото Ю.ТИМОШЕНКО за решеткой с надписью «Нет - политическим репрессиям! Украине – свободу!».

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Фракции оппозиции предлагают внести поправки к этому законопроекту, касающиеся декриминализации экономических преступлений, в совершении которых обвиняют лидера партии «Батькивщина», бывшего премьера Юлию ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

17 октября первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракция «БЮТ-Батькивщина» будет инициировать роспуск Верховной Рады, если завтра депутаты не примут закон о декриминализации экономических преступлений.