Обязана ли ГНАУ публиковать информацию о суммах возмещения НДС...

Секретариат Президента Украины предлагает дополнить проект Налогового кодекса нормой, согласно которой Государственная налоговая администрация будет обязана обнародовать на своем сайте информацию относительно сумм возмещения НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента Владимир МАТВИЙЧУК сегодня в ходе круглого стола по обсуждению V раздела проекта Налогового кодекса, касающегося налога на добавленную стоимость.

Он сообщил, что с апреля Секретариат Президента не имеет информации относительно ситуации по возмещению сумм НДС.

«С апреля и Министерство финансов, и Государственная налоговая администрация просто перевели в ранг государственной тайны вопрос сумм невозмещенного НДС. Никто не знает в государстве, какие суммы сегодня не возмещены. Что тут является тайной?» - поинтересовался В.МАТВИЙЧУК.

По его словам, именно по этой причине Секретариат внес предложение относительно обязательной публикации налоговыми органами информации о состоянии дел с возмещение НДС.

«Поэтому мы предлагаем в проекте Налогового кодекса раздел «Общие административные нормы» дополнить абзацем: «Государственная налоговая администрация каждого 10-го числа месяца после отчетного размещает на своем сайте информацию, в разрезе регионов, относительно сумм невозмещенного налога на добавленную стоимость, на начало и на конец отчетного месяца - сумм налога, которые возмещены на протяжении отчетного месяца, а также информацию в разрезе налоговых сборов, которые досрочно поступили в сводный бюджет, в том числе государственный бюджет и местные бюджеты в целом», - сказал В.МАТВИЙЧУК.

По его словам, отсутствие данной информации не позволяет сложить четкую картину выполнения госбюджета, а также анализировать общую динамику налоговых поступлений.