Киевских регионалов возмутила акция Яценюка

Киевская областная организация Партии регионов возмущена политической акцией, которую проводят представители «Фронт Змін».

Об этом говорится в заявлении Киевской областной организации Партии регионов, переданной агентству УНИАН.

В частности, отмечают авторы заявления, в Киевской области представители «Фронту Змін» распространили листовки, «в которых содержится недостоверная и клеветническая информация, и где обвиняют власть в ухудшении социально-экономической ситуации».

По этому поводу в областной организации ПР отмечают, что именно в то время, когда представители «Фронту Змін» занимали руководящие должности в Секретариате Президента, правительстве, возглавляли Верховную Раду Украины, Киевская область находилась в глубоком социально-экономическом кризисе и в рейтинге развития регионов государства занимала 24 место.

«В 2005-2009 годах в области не финансировались, практически, все важные социальные программы, росли долги по выплате заработной платы, задолженность в сфере коммунальных платежей, увеличивались количество безработных, приходила в упадок экономика и сельское хозяйство, а сахарные заводы просто порезались на металлолом. Безусловно, что в условиях такого упадка не было даже речи об инвестициях в развитие Киевской области. Именно на те годы приходится массовое закрытие общеобразовательных учебных заведений, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов», - заявляют в Киевской областной ПР.

Также авторы заявления отмечают: «Представители «Фронту Змін» говорят, что власть забрала у людей работу. Ошибаетесь: работу забрали вы, когда находились при власти. А только за последние полтора году в области создано свыше 50 тысяч новых рабочих мест. Средняя заработная плата жителей Киевской области составляет 2 592 гривни, а это на 40 процентов больше, чем когда вы были при власти. Было бы полезно знать вам и то, что средняя пенсия в области за последний год увеличилась на 50 процентов. Мы понимаем, что это небольшие средства, но почему же вы не повышали пенсии, тем более тогда, когда произошел «обвал» гривни, и один доллар стоил 10-12 гривен?».

В своем заявлении представители облорганизации ПР, обращаясь к своим политическим оппонентам, утверждают: «Вы обманываете людей, отмечая, что власть закрыла школы. Сообщаем: когда вы были при власти, на протяжении 2008-2009 гг. в Киевской области были закрыты восемь школ. А за 2010-2011 гг. построено девять новых общеобразовательных заведений и капитально отремонтировано 54 детских сада».

В то же время они спрашивают у представителей «Фронту Змін», что мешало им в свое время строить новые поликлиники, реконструировать онкологический корпус областной больницы, необходимый для большого количества людей, потерпевших от последствий Чернобыльской катастрофы? «Только за последние полтора году в Киевской области построено шесть современных лечебных учреждений, в том числе –самые большие в регионе поликлиники в городах Бровары и Ирпень. Сдан в эксплуатацию оснащенный самой современной медицинской аппаратурой новый онкологический центр областной больницы, услугами которого уже пользуются тысячи жителей области», - отмечают в Партии регионов.

«При случае напомним, что бывшая власть выдала гражданам 35 тысяч фальшивых актов на землю. Киевская область тогда чуть ли не больше всего потерпела от произвола назначенных, в том числе и при вашем согласии, чиновников, которые нагло «прихватизировали» земельные ресурсы. Или, может, забыли вы о пикетах, которые стояли на протяжении четырех лет на бориспольской и обуховской трассах, многочисленные земельные скандалы практически в каждом районе области, попытки «отхватить» у общественности Киевской области острова на Днепре и тому подобное? Это нашей власти пришлось разрешать земельные конфликты, которые получили от вас в наследство. Это нам пришлось восстанавливать справедливость и возвращать людям земли, которые были незаконно отчуждены вашей властью. Вместо этого на протяжении последнего года в области выдано почти сто тысяч государственных актов на землю, которых люди ждали десять лет», - заявляют в облорганизации ПР.

Авторы заявления также возмущены утверждениями оппонентов об уничтожении демократии, вместо этого говорят, что те могут свободно проводить политические мероприятия, доносить людям свою политическую позицию, однако, к сожалению, иногда делают это «с искажением фактов и откровенной ложью».