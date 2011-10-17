Кивалов: Фамилия Киреева на Венецианской комиссии не звучала

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ заявляет, что с удивлением прочел в прессе, что Венецианская комиссия обсуждала вопрос рассмотрения Печерским райсудом Киева дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и вопрос о назначении судьи Родиона КИРЕЕВА судьей этого суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.КИВАЛОВА, который 15 октября выступил на заседании Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии) и на заседании комиссии по «украинским» вопросам.

«На пленарной сессии было рассмотрено четыре вопроса по Украине. Комиссия дала свои Заключения по проектам законов о выборах народных депутатов в Украине, об адвокатуре и о мирных собраниях в Украине. А также Комиссия рассмотрела проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и другие законодательные акты, разработанный Национальной комиссией по укреплению демократии и утверждению верховенства права. Проект закона представляет собой видение Национальной комиссии дальнейшего реформирования судебной системы. Позицию Украины по данному вопросу озвучил я, а эксперты Венецианской комиссии высказали свое мнение», - сообщил С.КИВАЛОВ.

По его словам, Венецианская комиссия позитивно оценила отдельные положения законопроекта и выразила готовность и в дальнейшем оказывать помощь в процессе совершенствования украинского законодательства о судоустройстве. Вместе с тем, комиссия в который раз рекомендовала Украине внести изменения в Конституцию Украины с целью усовершенствования процедур назначения и увольнения судей и других положений, касающихся функционирования судебной власти в Украине.

«Кроме того, в связи с последними комментариями Заключения Венецианской комиссии в украинской прессе в отношении Печерского суда и судьи КИРЕЕВА, хочу внести ясность по данному вопросу. Поскольку Заключение комиссии было либо умышленно искажено оппозицией, либо неправильно интерпретировано. Во-первых, Венецианская комиссия рассматривала конкретный законопроект и давала свою оценку предметно, в пределах его норм», - заявил С.КИВАЛОВ.

Кроме того, он отметил, что правовая оценка судебных решений не относится к компетенции Венецианской комиссии.

«В-третьих, рекомендации Венецианской комиссии не новы и не касаются конкретного судебного процесса, как это представлено в прессе. Комиссия в который раз рекомендовала внести ряд изменений в Конституцию и действующее законодательство с целью усиления принципа независимости судей», - пояснил С.КИВАЛОВ.

«Хочу особо подчеркнуть, что при принятии Заключения на проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и в другие законодательные акты, подготовленные Национальной комиссией по укреплению демократии и утверждению верховенства права, на заседании Венецианской комиссии ни фамилия судьи КИРЕЕВА, ни название Печерского районного суда города Киева даже не звучали», - уточнил С.КИВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 октября в пресс-службе Венецианской комиссии сообщили, что Комиссия в ходе 88-й пленарной сессии приняла рекомендации к проекту Закона Украины «О внесении некоторых изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей».

«В Венеции было отмечено, что временные судьи – те, кто должен проработать 5 лет до получения статуса постоянных – не являются полностью независимыми, поскольку находятся под наблюдением перед получением назначения. Судья, который судил бывшего премьер-министра, был, на самом деле, все еще временным судьей», - отмечается в выводах Венецианской комиссии.

При этом в сообщении подчеркивается, что вопрос о приговоре Ю.ТИМОШЕНКО не относится к компетенции Комиссии, однако вопрос преследования политиков в соответствии с Криминальным кодексом, реформируемым украинским парламентом, изучается.