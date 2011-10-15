Мэр Одессы не хочет референдума о недоверии мэру Одессы

Мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ издал распоряжение об отказе в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о досрочном прекращении полномочий городского головы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое сообщение обнародовано на официальном сайте Одесской мэрии.

Причиной отказа в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума относительно досрочного прекращения полномочий городского председателя, указывается в документе, является то, что инициаторы референдума уведомили мэра о проведении общегородского собрания одесситов не за 10, а за 8 дней – 15 сентября.

Исходя из того, что ч.3 ст.16 Закона Украины «О всеукраинском и местных референдумах» предусматривает уведомление органа власти о проведении собрания инициаторов не позднее, чем за 10 дней, в мэрии решили признать общегородское собрание граждан 23 сентября «недействительным».

«Отказать в регистрации инициативной группы местного референдума, созданной на собрании граждан, которое состоялось 23 сентября в Одессе по улице Василия СТУСА, 2-б/7 в связи с нарушением требований действующего законодательства», - говорится в распоряжении городского председателя №1768-01р.

Как сообщал УНИАН, в общегородском собрании инициаторов референдума о недоверии городскому председателю А.КОСТУСЕВУ приняли участие свыше 200 одесситов, «утвержден состав инициативных групп, которые должны в течение месяца собрать среди одесситов необходимое количество подписей в поддержку инициативы».

Выступая перед собравшимися, лидер фракции партии «Фронт Змін» в Одесском горсовете Александр ОСТАПЕНКО назвал ряд причин, подтолкнувших горожан к инициированию местного референдума. Это, прежде всего, отметил депутат, «невыполнение городским председателем предвыборных обязательств, отсутствие стратегической перспективы развития города и тотальное сокращение социальной помощи малообеспеченным».

Идею проведения местного референдума поддержали в своих выступлениях и другие одесситы, принявшие участие в собрании инициативной группы.

8 октября на пресс-конференции в Одессе лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что в случае отказа мэрии «в проведении процедуры отставки городского головы», областная ячейка партии "Фронт Змін" обратится в судебные органы: “если городская власть проигнорирует инициативу общегородского собрания, мы намерены подать иск в административный суд”.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, если городская власть много сделала для Одессы, то она не должна бояться проведения референдума.