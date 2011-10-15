Адвокат Тимошенко обвинил прокуратуру в лжи, бреде и сюрреализме

Защитник экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО опровергает заявление Генеральной прокуратуры Украины о своем участии в следственных действиях по предъявлению Юлии ТИМОШЕНКО нового обвинения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сообщил журналистам перед встречей с Ю.ТИМОШЕНКО как адвокат по уголовным делам о нецелевом использовании средств по Киотскому протоколу, а также о нецелевом использовании бюджетных средств при закупке автомобилей для сельской медицины.

«Это прямая ложь. Я не понимаю, о чем идет речь. Я не принимал вчера участия ни в каких следственных действиях с участием Юлии ТИМОШЕНКО, и зачем нужна такая ложь представителям Генеральной прокуратуры, мне непонятно», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время защитник экс-премьера уточнил, что 13 октября действительно с 14.00 до 18.00 находился в СИЗО, однако в это время не было никаких следственных действий. «Я лично вместе с Юлией ТИМОШЕНКО находился с двух часов дня до момента завершения работы следственного изолятора. Затем вошел сотрудник следственного изолятора и попросил в связи с окончанием рабочего дня покинуть изолятор. Я был с двух до шести вечера, никаких там следователей СБУ не было. Это глупость, сюрреализм и какой-то бред», - пояснил он.

Как сказал С.ВЛАСЕНКО, накануне следователи СБУ пытались незаконно предъявить Ю.ТИМОШЕНКО новое обвинение. Защитник экс-премьер-министра заявляет, что никто не имеет права на проведение каких-либо следственных действий с Юлией ТИМОШЕНКО в отсутствие адвокатов.

«Ей не могут ни предъявить обвинения, ни допросить, не могут ничего делать, пока нет защитников по делу», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Кроме того, защитник экс-премьера настаивает на незаконности выдвижения обвинений по поводу долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» в связи с истечением срока давности. С.ВЛАСЕНКО также напомнил, что ранее аналогичные уголовные дела были закрыты по решению украинских судов.

С.ВЛАСЕНКО также сообщил, что на данный момент у Ю.ТИМОШЕНКО нет ни одного защитника по этому делу.

«Этот вопрос будет решен в установленные действующим законодательством сроки. На данное время защитников у ТИМОШЕНКО нет», - подчеркнул он.