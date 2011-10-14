Венецианская комиссия утвердила заключение по закону о выборах ВР

Венецианская комиссия утвердила свое заключение № 635 по законопроекту о выборах народных депутатов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия, народного депутата от Партии регионов Сергея КИВАЛОВА, который выступил на заседании Комиссии.

В сообщении говорится, что в заключении Венецианской комиссии отмечаются позитивные стороны законопроекта, вместе с тем содержится ряд предложений и замечаний.

По словам С.КИВАЛОВА, к моменту утверждения Комиссией своего заключения, большая часть предложений украинской стороной была уже учтена.

В частности, это касается: публикации всех решений окружных избирательных комиссий на официальном сайте в сети Интернет; обнародования в том же порядке всей информации, подаваемой кандидатами в депутаты при регистрации; уточнены критерии разграничения избирательных округов в соответствии с административно-территориальным устройством государства; сняты препятствия к членству в избирательных комиссиях для ранее судимых граждан, кроме совершивших тяжкие преступления и преступления против избирательных прав граждан; уточнен порядок распределения между кандидатами эфирного времени в теле- и радиовещании за государственный счет; изъято требование к организациям зарубежных наблюдателей согласовывать с ЦИК свои совместные акции, уточнены полномочия официальных наблюдателей пресекать нарушения избирательной процедуры исключительно разрешенными законом способами; разрешение официальным наблюдателям вести кино- и фотосъемку на избирательных участках ограничено целью исключительно зафиксировать нарушения; разрешена оплата со счетов кандидатов ранее выставленных счетов накануне дня голосования.

В то же время, заявил С.КИВАЛОВ, однозначно не были учтены те замечания, которые прямо противоречили бы нормам Конституции.

В частности, это касается пункта 24, где рекомендуется изъять требование к кандидату проживать на территории государства в течение последних 5 лет и пункта 16, которым рекомендуется разрешить баллотироваться кандидатам, обвиненных в совершении преступлений средней и меньшей тяжести.

В этом отношении, по словам С.КИВАЛОВА, статья 76 Конституции четко запрещает баллотироваться и быть избранным всем без исключения кандидатам, осужденным за совершение умышленных преступлений, что в тексте Заключения отражено. Та же статья Конституции устанавливает и 5-летнее требование к проживанию, и вот этот момент в тексте Заключения упущен.

Относительно выбора избирательной системы, то С.КИВАЛОВ подчеркнул, что он является суверенным правом каждого государства. «Смешанная избирательная система - как и любая другая, может быть избрана Украиной, но точно не является украинским изобретением. Она изначально была применена на выборах в Бундестаг, нижнюю палату Парламента Федеративной Республики Германия, одного из членов-основателей Совета Европы, применяется в Великобритании, другого члена нашей организации, применялась также в Италии и Венгрии – а все это развитые демократии с сильными традициями защиты избирательных прав», - отметил С.КИВАЛОВ.

Между тем сам текст заключения Венецианской комиссии по законопроекту о выборах Верховной Рады на сайте ВК пока не опубликован.