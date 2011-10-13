Карасев объяснил, почему Москве не нравится приговор Тимошенко

Критическое отношение России к приговору экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО связано с тем, что в случае признания газовых контрактов по украинскому законодательству недействительными, можно будет обращаться в международные суды.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказал один из лидеров «Единого центра» Вадим КАРАСЕВ.

По его словам, такая ситуация вокруг газовых контрактов 2009 года является основанием для того, чтобы говорить об их пересмотре.

«Это основание для того, чтобы ехать в Москву и говорить, что согласно украинскому законодательству газовые контракты являются незаконными», - сказал он.

В.КАРАСЕВ добавил, что если не удастся договориться с Россией о пересмотре газовых контрактов, то тогда можно обращаться и в международные инстанции. «Если нас не услышат, то можно тогда обращаться и в Стокгольмский арбитраж, и, кстати, Европа также будет видеть юридическую материю предыдущих контрактов. И тогда мы действительно можем апеллировать к Стокгольмскому суду», - сказал он.