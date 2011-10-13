Янукович приветствует решение Конституционного суда

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает важным сегодняшнее решение Конституционного Суда о несоответствии нормам Конституции положения ст. 263 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающего возможность задержания граждан за административные правонарушения на срок более чем трое суток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявила советник Президента – представитель главы государства в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ.

По ее словам, ни один законодательный акт не должен содержать нормы, превышающие установленный конституционный максимум возможной длительности задержания (семьдесят два часа).

Согласно решению КС, положения ст. 263 Кодекса противоречат части первой ст. 8, части третьей ст. 29 та ст. 64 Основного Закона нашего государства. Также решением КС признано неконституционным положение абзаца 6 пункта 5 ст. 11 Закона «О милиции».

«Президент считает, что это решение КС играет важную роль в защите прав личности, ведь конституционное право гражданина на свободу и личную неприкосновенность, которое предусматривает ст. 29 Конституции, является одним из важнейших в демократическом обществе. И это право принадлежит каждому от рождения», – отметила Е.ЛУКАШ. Поскольку же административное задержание ограничивает право человека на свободу и личную неприкосновенность, его применение требует четкого нормативного регулирования, чтобы исключить риск произвола стражей порядка.

Е.ЛУКАШ также напомнила, что 27 сентября с.г. Президент внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся гуманизации ответственности за правонарушение в сфере хозяйственной деятельности. Верховная Рада 6 октября приняла данный законопроект в первом чтении.

«Глава государства указал на неоправданно широкий круг действующих законодательных оснований для наказания в виде лишения свободы за совершение преступлений в экономической сфере», - подчеркнула советник Президента. Она отметила, что Президент отмечает потребность приведения национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами – а согласно с ними наказание за совершение таких правонарушений предоставляется в виде финансовых санкций.

«Как глава государства и гарант соблюдения норм Конституции Президент последовательно подчеркивает необходимость неуклонного соблюдения органами власти Основного Закона Украины. Своим решением Конституционный Суд защитил гарантированное Конституцией право граждан на свободу и личную неприкосновенность», – подчеркнула Е.ЛУКАШ.