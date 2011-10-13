Пресс-конференция «Моральность украинского общества: отношение к смерти»
В пятницу, 14 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Моральность украинского общества: отношение к смерти».
В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в октябре 2011 г.
Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина
На пресс-конференцию вынесены вопросы:
1. Какой процент украинцев выступает за возобновление смертной казни?
2. Каково отношение украинского общества к самоубийцам?
3. Часто ли украинцы думают о смерти?
4. Сколько людей в Украине выступают за легализацию эвтаназии (самоубийство с врачебной помощью)?
В пресс-конференции примут участие:
1. Владимир ЗАСТАВА, директор департамента коммуникаций Института Горшенина;
2. Наталия КЛАУНИНГ, эксперт Института Горшенина.
Адрес: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14.
Контакт для СМИ: (044) 230-49-63.