Пресс-конференция «Моральность украинского общества: отношение к смерти»

В пятницу, 14 октября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Моральность украинского общества: отношение к смерти».

В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в октябре 2011 г.

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина

На пресс-конференцию вынесены вопросы:

1. Какой процент украинцев выступает за возобновление смертной казни?

2. Каково отношение украинского общества к самоубийцам?

3. Часто ли украинцы думают о смерти?

4. Сколько людей в Украине выступают за легализацию эвтаназии (самоубийство с врачебной помощью)?

В пресс-конференции примут участие:

1. Владимир ЗАСТАВА, директор департамента коммуникаций Института Горшенина;

2. Наталия КЛАУНИНГ, эксперт Института Горшенина.

Адрес: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14.

Контакт для СМИ: (044) 230-49-63.