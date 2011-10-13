Адвокат Тимошенко: до жалобы в Европейский суд пройдет полгода-год

Адвокат экс-премьера Юрий СУХОВ заявляет, что защита на следующей неделе планирует обратиться в Апелляционный суд Киева для обжалования приговора, вынесенного 11 октября Печерским районным судом по результатам рассмотрения «газового дела» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СУХОВ сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Апелляцию мы подадим на следующей неделе», - сказал Ю.СУХОВ.

По его словам, после вынесения решения Апелляционным судом Киева защита планирует обратиться за обжалованием приговора Ю.ТИМОШЕНКО в высшую специализированную судебную инстанцию – в кассационном порядке. «Для того чтобы попасть в Европейский суд по правам человека, мы должны пройти апелляционную инстанцию, кассационную инстанцию в украинских судах. Но, к сожалению, мы не видим перспектив того, что решение (Печерского райсуда – УНИАН) будет отменено», - объяснил он.

Ю.СУХОВ уточнил, что согласно законодательству, апелляционное рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда должно состояться не раньше, чем через полтора месяца, но и не позже, чем через четыре месяца. «Только затем мы должны подать кассацию в высший специализированный суд в течение месяца, а сколько он будет рассматривать – нам неизвестно. Мы предполагаем, что будет сделано все для того, чтобы максимально затянуть срок рассмотрения наших жалоб на соответствующие решения судов, чтобы не дать нам возможности обратиться в Европейский суд по правам человека», - сказал адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.СУХОВ также сообщил, что во время рассмотрения жалобы в Апелляционном суде Киева защита будет настаивать на изменении для Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

Кроме того, по его словам, защита будет настаивать, чтобы рассмотрение жалобы в Апелляционном суде Киева проходило с участием экс-премьера.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов из РФ в 2009 году. По решению суда она не сможет занимать государственные должности в течение трех лет после отбывания наказания.

Защита считает приговор своей подзащитной "позорной страницей в истории украинского правосудия".