Депутаты Европарламента спорят, где лучше быть Януковичу

Депутаты Европарламента разошлись во мнениях относительно целесообразности визита президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, предварительно запланированного на 20 октября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, во время срочных дебатов по ситуации в Украине, состоявшихся сегодня, часть депутатов высказывалась за отмену визита, часть – за необходимость встречи с украинским президентом для того, чтобы еще раз объяснить ему важность демократических реформ в стране.

Так, депутат Михаель ГАЛЕР (группа народных партий, Германия) высказал мнение о необходимости отменить визит В.ЯНУКОВИЧА после того, как Печерский райсуд Киева вынес приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Если до следующей недели не будет практических шагов по возобновлению верховенства права, БАРРОЗУ (Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ – УНИАН) должен решить, есть ли ему что сказать ЯНУКОВИЧУ», - заявил депутат.

С ним не согласился представитель группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Марек СИВЕЦ (Польша), отметивший, что не стоит закрывать дверь перед Украиной.

«Я думаю, нам следует встретиться с ЯНУКОВИЧЕМ в Брюсселе и объяснить ему, чего мы ждем от него», - сказал депутат.

При этом М.СИВЕЦ подчеркнул, что, по его мнению, когда лидер оппозиции и ряд бывших министров, членов его правительства, находятся в тюрьмах – «это ниже всех стандартов».

Депутат от группы либералов Йоханнес Корнелис Ван БААЛЕН (Нидерланды), в свою очередь, занял осторожную позицию.

«Нам надо понять, будет ли встреча с ЯНУКОВИЧЕМ на повестке дня БАРРОЗУ и ЭШТОН (Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН – УНИАН), и, если да, что будет сказано во время этой встречи», - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее дипломатические источники в ЕС сообщили о том, что лидеры ЕС рассматривают возможность отменить приглашение В.ЯНУКОВИЧУ посетить Брюссель 20 октября.

Сегодня же Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности К.ЭШТОН заявила о том, что завтра, 13 октября, во время встречи с Президентом Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ и Президентом Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ она будет обсуждать отношения с Украиной и пересмотр политического диалога.