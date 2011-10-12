Что думают украинцы о выборах без Тимошенко (опрос)

Большинство граждан Украины - 53,1% - негативно относятся к тому, что власть сделает невозможным участие Юлии ТИМОШЕНКО в парламентских выборах 2012 года.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного “Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

В то же время, треть опрошенных - 33,3% - отнеслась к этому положительно. Не смогли определиться 13,6%.

При этом большинство украинцев - 55,3% - считают, что парламентские выборы 2012 года не будут демократическими и легитимными без участия Ю.ТИМОШЕНКО. Противоположного мнения придерживаются 28,7% опрошенных. Не смогли определиться 16%.

В Восточном регионе относительное большинство респондентов - 44,3% - считают, что парламентские выборы будут демократическими и легитимными без участия Ю.ТИМОШЕНКО.

Подавляющее большинство населения Западного и Центрального регионов – соответственно, 63,9% и 71,5% - и относительное большинство Южного региона - 42,6% - считают, что парламентские выборы 2012 года не будут демократическими и легитимными без участия Ю.ТИМОШЕНКО.

*** Опрос проводился 1-7 октября 2011 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает ±2,9%.