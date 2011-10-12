Тимошенко выпустят до 15 декабря?

Украинские политологи считают, что экс-премьер-министр Украины Юлию ТИМОШЕНКО не посадят в результате декриминализации статьи Уголовного кодекса, по которой она признана виновной в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперты заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ выразил убеждение, что при любых обстоятельствах Ю.ТИМОШЕНКО не будет находиться семь лет за решеткой. Он добавил, что такие выводы можно сделать, исходя из реакции на приговор по делу экс-премьера европейских и международных структур.

«Для власти важно было осудить ТИМОШЕНКО, но уже не так важно посадить. Вряд ли удастся довести дело до конца с пребыванием ТИМОШЕНКО за решеткой», - сказал В.КАРАСЁВ.

По словам политолога, содержание Ю.ТИМОШЕНКО в тюрьме поставит под угрозу подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а это необходимо как политической, так и экономической элите Украины.

Кроме того, напомнил В.КАРАСЁВ, лидеры европейских стран уже предупредили украинскую власть о том, что лишение Ю.ТИМОШЕНКО права принимать участие в парламентских выборах приведет к тому, что Европа не признает их результатов.

«Поэтому я думаю, что власть пойдет на то, чтобы она (Ю.ТИМОШЕНКО) не только была освобождена, но и принимала участие в выборах-2012», - сказал В.КАРАСЁВ.

При этом он добавил, что для нынешнего руководства Украины важно, чтобы в сознании граждан запечатлелось, что Ю.ТИМОШЕНКО нарушила закон.

В свою очередь, директор компании персонального и стратегического консалтинга Berta Communications Тарас БЕРЕЗОВЕЦ спрогнозировал, Ю.ТИМОШЕНКО выпустят на свободу до 15 декабря, поскольку именно на этот день назначен саммит Украина-ЕС, на котором планируется парафировать соглашение об ассоциации.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ также убежден, что Верховная Рада внесет соответствующие поправки в законодательство, которые декриминализируют статьи Уголовного кодекса Украины, по которым Ю.ТИМОШЕНКО признано виновной.

По словам политолога, экс-премьер-министр очень часто заявляла об уголовном прошлом своих оппонентов, и поэтому «кому-то было нужно, чтобы ТИМОШЕНКО получила статус осужденной».

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева вчера, 11 октября, осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суду, также в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.