Бойко уже решил, на что потратит 1,5 миллиарда от Тимошенко

Средства, которые по решению суда экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО должна возместить «Нафтогазу», пойдут на закупку газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

«Мы будем выполнять решение суда. И если деньги поступят в НАК, они будут выплачены за поставки газа», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева вчера, 11 октября, осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, также в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины", в размере 1,516 млрд. грн.