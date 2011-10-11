Евродепутат предлагает отменить визит Януковича в Брюссель

Депутат Европейского парламента Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ (группа народных партий, Польша) называет неприемлемым приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя приговор Ю.ТИМОШЕНКО, объявленный сегодня Печерским судом Киева.

«Решение суда – скандальное, мы не верим в независимость судебной системы в Украине», - сказал евродепутат.

«Если она сейчас будет осуждена, потом ее статья будет декриминализирована Верховной Радой, но она все равно не сможет пользоваться гражданскими и политическими правами – это неприемлемо», – подчеркнул Я.САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ.

По его убеждению, в случае, если подтвердятся намерения украинской власти пойти по такому сценарию, визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, запланированный на 20 октября, должен быть отменен.