Нашеукраинец: Путин по отношению к Украине ведет себя, как рекетир начала 90-х

Российский премьер-министр Владимир ПУТИН ведет себя по отношению к Украине, как рэкетир в начале 90-х, заявляет руководитель Центрального исполнительного комитета «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», по его словам, заявления В.ПУТИНА о том, что в случае отказа от вступления в Таможенный союз ключевые отрасли украинской экономики обречены на развал, являются неприкрытым шантажом нашей страны, украшенным обманчивыми обещаниями.

«В.ПУТИН предъявляет требования в Украину, как типичный рэкетир в начале 90-х: идите под нашу «крышу», и тогда мы вам ничего плохого не сделаем. Если же нет, то получите торговые войны, высокие таможенные тарифы, замораживание отраслевой кооперации», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

По его убеждению, попытки России довести, что новая интеграция в рамках Таможенного союза несет реальные экономические выгоды для Украины, являются абсолютно неправдивыми. В этом можно убедиться на примере Беларуси и Казахстана, вступление которых в Таможенный союз повлекло за собой значительные потери поступлений в госбюджет от таможенных пошлин, ухудшение торгового баланса и резкий рост цен на импортные товары и продукты питания, вызванный открытостью внутренних рынков этих стран для России.

С.БОНДАРЧУК подчеркнул, что при этом гарантированное доминирование России в наднациональных органах Таможенного союза исключает возможность равноправного согласования экономических интересов стран - членов Таможенного союза.

«Агрессивная политика протекционизма Таможенного союза в долгосрочной перспективе является тупиковой для стран этого объединения, поскольку консервирует их огромное технологическое отставание от развитых стран мира и закрывает доступ к привлечению иностранных инвестиций, которые бы позволили провести модернизацию экономики», - считает он.

«Нашеукраинец» убежден, что это означает сохранение существующего низкого уровня ВВП и доходов большинства граждан в странах Таможенного союза, который на сегодняшний день несоизмерим с такими же показателями в странах Европейского Союза.

«Очевидно, что такая перспектива членства в Таможенном союзе неприемлема для украинцев. Наши национальные интересы заключаются в развитии конкурентной национальной экономики с высокими социальными стандартами через постепенную интеграцию в Европейский Союз», - отметил С.БОНДАРЧУК.