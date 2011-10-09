Медведев заведет с Януковичем речь о статусе русского языка в Украине?

В Россотрудничестве уверены, что вопрос статуса русского языка в Украине в скором времени будет предметом переговоров Президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом заявил руководитель представительства Россотрудничества в Украине Константин ВОРОБЬЕВ на Международной научно-практической конференции «Осень в Балаклаве», которая проходит в Севастополе, сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь конференции Владимир ГУБАНОВ.

«На уровне Посольства Российской Федерации в Украине мы уже добились того, чтобы тему статуса русского языка в этой стране вывести на уровень переговоров первых лиц Украины и России», - сказал К.ВОРОБЬЕВ.

В то же время он отметил, что в Донецке, где состоится встреча Президентов РФ и Украины, вопрос статуса русского языка в Украине, по всей видимости, обсуждаться не будет. «Но в эти же дни в Москве пройдет Всемирный конгресс российских соотечественников, где эта тема – статус русского языка в Украине – будет одной из самых главных», – подчеркнул К.ВОРОБЬЕВ.

«Для Украины этот вопрос уже чрезвычайно серьезный, и нам не надо убеждать в этом руководство России, потому что Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Владимир ПУТИН, Андрей ФУРСЕНКО (министр образования и науки Российской Федерации) прекрасно понимают и знают эту проблему. Поэтому на ближайших переговорах и на всех уровнях тема статуса русского языка подниматься будет непременно», - подытожил представитель Россотрудничества.

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