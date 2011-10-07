Регионал намекнул, что все бютовцы в Печерском суде не поместятся

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что судья имеет право принимать решение о доступе в зал судебного заседания, ссылаясь на возможности его заполнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, комментируя заявление лидера фракции "БЮТ-Батьківщина" Ивана КИРИЛЕНКО, что судья Родион КИРЕЕВ не должен был принимать решения о запрещении депутатам присутствовать в Печерском райсуде Киева при вынесении приговора экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что представители оппозиции прочитали только одну из статей закона о статусе народного депутата, которая действительно позволяет депутатам входить в любое помещение.

«Если бы они прочитали следующую статью вслед за этой, то там немного другая ситуация и там есть определенные запрещения по режимным объектам, куда и депутатам необходимо специальное разрешение», - сказал лидер фракции Партии регионов.

По словам А.ЕФРЕМОВА, депутаты имеют право заходить в суд, но в данном случае помещение Печерского райсуда Киева является ограниченным по количеству мест. «И судья сам принимает решение относительно присутствия людей в этом зале. Я так понимаю, хотя я не разбирался специально в этом вопросе», - сказал он.