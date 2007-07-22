Кириленко: участники блока должны пойти на уступки

Программа блока "Наша Украина - Народная самооборона" будет принята на межпартийном съезде, который ориентировочно состоится 7 августа.

Об этом, как сообщает официальный сайт объединенных демократических сил, в Харькове заявил председатель Политсовета блока "Наша Украина - Народная самооборона" Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, если документ не поддержат все десять участников блока, он не будет утвержден. "Она (программа) состоится только как консолидированный документ. Представители политических сил должны пойти на уступки. Мы должны искать компромиссы, чтобы согласовать программу", - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил, что на межпартийном съезде состоится официальное создание Блока, которым все десять партий подтвердят подписанную Декларацию об объединении демократических сил. “На съезде также будет принято решение о создании единой партии на базе Блока "Наша Украина – Народная самооборона" уже до конца этого года”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирования единого избирательного блока и единой политической партии.

Решения идти на выборы вместе приняли: «Наша Украина», «Вперед, Украина!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Европейская партия, «Пора», КУН, Партия защитников Отечества.