Людмиле Янукович обидно, что мужу и ей перемывают кости

Людмила Янукович считает, что у ее супруга - Президента Украины - много недоброжелателей. Об этом первая леди рассказала в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде в Украине".

"Помните, когда на могиле Неизвестного солдата был сильный ветер, который опрокинул венок. Как же потом эту новость смаковали, перемывали кости, злорадствовали. А ведь все под одним солнцем ходим, разве с другими этого не могло произойти?

Я очень расстраиваюсь и когда о себе читаю в прессе. Постоянно только и обсуждений, во что была одета, на какой машине приехала, какие часы на мне, сколько стоят. Зачем придумывать, лить грязь? Хотите знать правду, подойдите и спросите", - высказала свои претензии к журналистам Людмила Янукович.