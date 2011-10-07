Могилев заявляет, что оппозиция на митинги собирает бывших зеков

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявляет, что оппозиция под стены Печерского суда для участия в митингах приводит преимущественно судимых лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОГИЛЕВ заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопросы депутатов, почему под Печерским судом очень большое количество представителей правоохранительных органов.

Министр отметил, что представители оппозиции каждый день подают заявки, что в митинге будут принимать участие от 30 до 70 тысяч лиц. «И я должен, учитывая эту заявку, выставлять такое количество милиции», - сказал А.МОГИЛЕВ, добавив при этом, что, как правило, в митинге принимают участие не больше 100 человек. «После суда я докажу, что собирают ранее судимых, я покажу все материалы, в которых доказано, что собирают ранее судимых для драк с милицией», - сказал А.МОГИЛЕВ.