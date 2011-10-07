Минфин отдадут Хорошковскому?

В Министерстве финансов началась комплексная проверка, пишет газета «Коммерсант-Украина».

Как отмечает издание, оперативная деятельность Минфина фактически оказалась заблокированной. Вчера стало известно, что с 3 октября в ведомстве началась комплексная проверка, которая, по словам руководителя пресс-службы министерства Виктора КОСАРЧУКА, продлится еще две недели. "Это плановая проверка по поручению Президента, которое он дал еще в августе. Проверяется кадровая, правовая работа, и в ближайшее время мы предоставим всю подробную информацию", - сказал он.

Газета утверждает, что таким образом Президент ищет повод для увольнения министра финансов Федора ЯРОШЕНКО. «Претензии Виктора ЯНУКОВИЧА к работе ключевого финансового ведомства страны привели к проверке министерства с привлечением сотрудников СБУ, налоговой службы и финансовой инспекции. Источники "Ъ" в Кабинете министров говорят, что таким образом готовят место нового вице-премьера - министра финансов для нынешнего председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО. Он должен будет завершить реформу, объединив налоговое и таможенное ведомства в структуре Минфина», - пишет газета.

Источники издания в Кабинете министров говорят, что ситуация не похожа на плановую, поскольку в аудите Минфина принимают участие все профильные ведомства: Госфининспекция, Счетная палата, Госказначейство, Государственная налоговая служба (ГНС), а также Служба безопасности Украины.

«Такое пристальное внимание проверяющих собеседники "Ъ" объясняют личным неприязненным отношением Президента к министру финансов Федору ЯРОШЕНКО, который занял этот пост 11 марта 2010 года, сразу же после формирования правительства Николая АЗАРОВА», - отмечает «Коммерсант».

Источник газеты в одном из учреждений, участвующих в проверке, уточнил, что исследуется 40-50 вопросов, относящихся ко всему периоду с момента вступления Ф.ЯРОШЕНКО в должность. В основном уделяется внимание не тому, как Минфин курирует госфинансы, а тому, как министерство в своей деятельности учитывает и выполняет поручения и указы Президента в рамках экономических реформ. "Например, было задание сократить количество бюджетных программ, активизировать сотрудничество с научными институтами", - сказал собеседник издания. Ему известно, что ГНС изучает формулы, по которым рассчитываются налоговые ставки, бюджетные планы и их экономическое обоснование. В Государственной налоговой службе от комментариев отказались.

Глава Государственной финансовой инспекции Петр АНДРЕЕВ заявил газете, что правоохранительные органы не участвуют в проверках. "Через журналистов пытаются нагнетать ситуацию, и я не могу понять, кто. Видимо, кто-то из Минфина распространяет эту информацию, чтобы скрыть какие-то финансовые нарушения и преподнести их как политику", - считает чиновник.

По словам источника издания, промежуточные результаты проверки появятся не ранее 17 октября, а сама проверка завершится 21 октября. В Минфине же говорят, что она закончится 19 октября. Источник «Коммерсанта» в правительстве утверждает, что за проверкой последует отставка министра, хотя П.АНДРЕЕВ утверждает, что "недостатка в нарушениях не было, и Президент давно мог его уволить".

Газета, ссылаясь на свои источники, пишет, что руководители Гостаможни Игорь КАЛЕТНИК и ГНС Виталий ЗАХАРЧЕНКО могут сохранить свои должности. В СБУ от комментариев отказались.