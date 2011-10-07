Литвин торжествует: Азаров и вице-премьеры пришли в Верховную Раду

На пленарном заседании Верховной Рады, где начался Час вопросов к правительству, присутствует премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, также в ВР присутствуют первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер-министры Борис КОЛЕСНИКОВ, Сергей ТИГИПКО и другие члены правительства.

Как известно, сегодня во время Часа вопросов к правительству будет отвечать на вопросы народных депутатов С.ТИГИПКО.

Как известно, 23 сентября Час вопросов к правительству не состоялся, поскольку в парламент не явились члены Кабинета министров. После этого председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявил, что на текущей пленарной неделе правительственные законопроекты не будут рассматриваться.