В Украине состоятся внеочередные выборы

В Украине 11 декабря в ряде регионов состоятся внеочередные выборы отдельных сельских, поселковых и городских голов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие вопросы Верховная Рада Украины рассматривала вчера на пленарном заседании.

Всего на рассмотрение ВР были вынесены 63 проекта постановлений. Однако не все они были приняты.

Вместе с тем ВР приняла решение о проведении, в частности, внеочередных выборов городского головы в г. Вишневый Киевской области.