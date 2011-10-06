Янукович снова пойдет к афонским старцам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не вернется в Киев сразу после официальных встреч в Греции, которые пройдут сегодня и завтра. Делегация президента прилетит домой в пятницу, 7 октября, а он останется с частным визитом и сходит на гору Афон.

Об этом пишет газета «Сегодня»,отмечая, что В.ЯНУКОВИЧ уже несколько раз бывал на Афоне. Он посещал Святую гору во время предвыборной кампании-2010 и накануне выборов-2004 года.

Справка УНИАН. Автономное монашеское государство Святой горы Афон — монастырское государство на восточном выступлении Халкидонского полуострова — Айон-орос — в Эгейском море. Высота 1 935 м над уровнем моря.

Византийский император Константин Погонат (правил в 668-685) отдал полуостров Айон-орос в исключительное владение монахов. В 8 веке греческие затворники (анахореты) создали на Афоне так называемую монашескую республику. Первый монастырь — Монастырь Большая Лавра - на Афоне основанный в 962-963 годах греческим монахом Афанасием. Со временем на Афоне возникло около 20 укрепленных мужских монастырей, и он стал играть роль большого религиозного центра православной церкви. Первый русский монастырь — Пантелеймонов монастырь — заложен на Афоне в 1080 году.

Сегодня Афон - религиозный, научный и туристический центр. Управление осуществляется представителями монастырей - святой общиной. Высшая юрисдикция принадлежит Константинопольскому Патриархату Греческой православной церкви.

Посещать Святую гору позволяется, в соответствии с уставом монастырского государства, только мужчинам. Женщинам запрещено даже приближаться к побережью. Иностранные граждане должны иметь при себе разрешение Министерства по делам Македонии и Фракии (также в городе Салоники).