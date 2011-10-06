Янукович летит в Грецию

Сегодня начинается двухдневный государственный визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Греческую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА, программой государственного визита предусмотрено посещение городов Афины и Салоники.

Во время визита состоятся переговоры Президента Украины с Президентом Греческой Республики Карлосом ПАПУЛИАСОМ, премьер-министром Георгиосом ПАПАНДРЕУ, председателем парламента Филиппосом ПЕТСАЛНИКОСОМ.

К подписанию планируется ряд двусторонних документов, в частности, о воздушном сообщении, о сотрудничестве в отраслях здравоохранения и юстиции, в сфере инвестиций.

Запланировано также участие В.ЯНУКОВИЧА в работе представительского украинско-греческого форума бизнеса.