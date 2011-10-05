Эксперт об ассоциации: ЕС никаких серьезных обязательств на себя не берет

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что ратификация соглашения об ассоциации Украины с ЕС будет зависеть от формата отношений Европы и России.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил на круглом столе на тему: «Украина-ЕС: что дальше?», организованном Институтом Горшенина.

«Парафирование, очевидно, будет вот-вот, потом будет подписание и, наконец, ратификация парламентами. Я думаю, что это также состоится, но это уже действительно не зависит от Украины и от того, как Украина будет себя вест и, это будет зависеть от формата отношений Европы и России, от того, какой курс будет определен новым-старым Президентом России», - сказал он.

По убеждению М.ПОГРЕБИНСКОГО, украинская власть может долго не прислушиваться к советам ЕС, и это не отразится на заключении соглашения об ассоциации, поскольку «это больше нужно Европе, чем Украине». По словам политолога, европейский интерес заключается в том, чтобы не допустить включения Украины в поле влияния России. «На самом деле никаких серьезных обязательств Европа по этим соглашениям не несет», - сказал он.

М.ПОГРЕБИНСКИй отметил, что современная Европа перестраивается как современная империя, а империя существует лишь тогда, когда она расширяется. «Не расширяться ЕС просто не может по определению, иначе он будет уменьшаться, и в конечном счете умрет», - добавил эксперт.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также не согласен с тем, что Европа мотивирует свои действия европейскими ценностями. «Я здесь абсолютно не согласен, я считаю, что разговоры о ценностях - это дымовая завеса», - сказал политолог.

По его словам, руководство европейских стран должно считаться с общественным мнением европейцев и соответственно реагировать, в частности относительно судебного дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, а европейская политика – это, в первую очередь, «на 90% их интересы».