Большинство не пропустило законопроект Кириленко о «статье Тимошенко»

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня проект закона «О внесении изменений в статью 364 Уголовного кодекса Украины» (о декриминализации ответственности отдельных служебных лиц), внесенный народным депутатом Украины Вячеславом КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение законопроекта в повестку дня заседания проголосовали только 154 народных депутатов (при необходимых 226 – УНИАН) из 426 зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ, Народной партии.

«За» проголосовали двое народных депутатов из группы «Реформы ради будущего» и 6 внефракционных.

Данным законопроектом предусматривалось декриминализировать статьи, по которым обвинят экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.