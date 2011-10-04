Европа закроет двери Украине, если Тимошенко не отпустят?

О подписании соглашения с Европейским Союзом можно забыть, если политические преследования в Украине не прекратятся, считает глава общественного экспертного совета «Украина-ЕС» Олег РЫБАЧУК.

Как сообщает Институт Горшенина, комментируя итоги саммита «Восточного партнерства», который прошел в Варшаве 29-30 сентября, О.РЫБАЧУК сказал: «Подписание соглашения и ратификация его в Европейском Союзе будут практически невозможными в случае развития тенденции политических преследований».

«В отношении ТИМОШЕНКО – это уже история, которая живёт своей жизнью. Я не думаю, что инициаторы этого судебного процесса рассчитывали именно на такой сценарий. Я бы говорил не только о «деле ТИМОШЕНКО», а о преследовании лидеров оппозиционных партий и гражданских активистов за их политические убеждения», - отметил эксперт.

При этом О.РЫБАЧУК подчеркнул, что Европа действительно взволнована происходящим в Украине. «Я сейчас даю этот комментарий из аэропорта Стокгольма. Два дня назад здесь была конференция с участием европейских лидеров, министров иностранных дел, премьеров. Поэтому могу подтвердить из уст непосредственных участников Варшавского саммита, в том числе и польских, что эта тема звучала – и на встречах ЯНУКОВИЧА с канцлером МЕРКЕЛЬ, и министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ, который был на саммите в Ялте, тоже об этом говорил, и представители Германии и Франции, и Польши – фактически все выступающие на конференции говорили об этом как о свершившемся факте», - заявил эксперт.

Анализируя перспективы украино-европейских отношений, О.РЫБАЧУК призвал рассматривать их не только в ключе зоны свободной торговли.

«Я бы не привязывал их только к перспективам парафирования соглашения о зоне свободной торговли, я бы говорил о перспективах дальнейшего сближения позиций Украины и Европейского Союза в случае, если наши власть имущие не сделают выводов из того, что произошло. А за мою память впервые весь мир очень доступным языком пытается нашему Президенту и в его лице правящей элите сказать, что если вы искренне говорите о желании ассоциироваться с Европейским Союзом, вы должны руководствоваться принципами, правилами и стандартами Европейского Союза», - сказал он.

По словам О.РЫБАЧУКА, то, что происходит в Украине, никоим образом не отвечает европейским стандартам о правосудии, о праве на защиту, об использовании Уголовного кодекса против политических решений, о тех вещах, которые принято называть Копенгагенскими критериями – верховенство права и прав человека как центра основы Европейского Союза.

«Если эти две недели, которые наш уже легендарный «судья печерский» взял на перерыв, чтобы побыть «в совещательной комнате», не будут использованы руководством страны с пониманием, если не будет найдет выход ситуации, то перспективы сближения с Европейским Союзом становятся просто призрачными», - отметил эксперт.