Министр рассказал, когда батареи украинцев станут теплыми

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства подготовило приказ, который устанавливает начало отопительного сезона для объектов соцкультбыта с 1 по 10 октября, а для жилого фонда – с 15 октября текущего года. Однако сроки могут быть скорректированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Пока что погода способствует, но если среднесуточная температура в каком-то регионе достигнет 8 градусов по Цельсию, отопление будет включено раньше», - сказал министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК.

По данным министерства, на сегодня коммунальная отрасль почти готова к началу работы в отопительный период.

«Мы сегодня уверенно говорим о почти стопроцентной готовности объектов теплоэнергетики предоставлять тепло. Остались только новые котельные, но даже в них уже 10 октября будут завершены пусконаладочные работы и начнутся пробные запуски», - отметил А.БЛИЗНЮК.

В Минрегионстрое создана специальная диспетчерская служба, которая будет отслеживать ход отопительного сезона в каждом регионе страны, а также основные показатели деятельности жилищно-коммунального хозяйства регионов в целом.