В ЕС намекают, что Украина не будет иметь никаких привилегий

Европейский Союз не согласится на отдельное подписание с Украиной Договора о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, который является частью Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

«Для нас это один неразрывный пакет... Поэтому, если кто-то себе представляет, что можно иметь привилегии свободной торговли с ЕС, не уважая европейских ценностей, то ошибается», - сказал он.

Р.СИКОРСКИЙ напомнил, что оба документа, в соответствии с европейским законодательством, должны быть ратифицированы.

Он назвал возможным подписание договора об ассоциации с Украиной до 2012 года, отказавшись комментировать, произойдет ли это, если экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и в дальнейшем будет оставаться в заключении.

«Думаю, что почти всегда является ошибкой давать ответы на гипотетические вопросы», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Министр добавил, что украинская власть понимает, насколько дело Ю.ТИМОШЕНКО является важным для европейских политиков, и напомнил, что парафируемое соглашение об ассоциации должен ратифицировать не только Европарламент, но и национальные парламенты 27 государств Евросоюза.