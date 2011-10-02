Грищенко: Украина «не будет менять дело Тимошенко на членство в ЕС»

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что "дело" экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО не может стать разменной монетой в обмен на фиксацию в Соглашении об Ассоциации нормы о членстве Украины в ЕС.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу» в субботу.

"Ни Президент, ни кто-либо другой в исполнительной власти не может давать таких гарантий, потому что дело находится на рассмотрении в судебной ветви власти", - сказал министр. По словам К.ГРИЩЕНКО, даже если представители власти начнут об этом говорить, то они в таком случае сами признают, что в Украине судебная власть не является независимой. "Никто за судебную власть никаких гарантий давать не может", - сказал он.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что наше право быть в Европейском Союзе, в случае достижения всех критериев, необходимых для членства, заложенных в уставных документах Евросоюза. "Поэтому, с одной стороны, есть несколько стран, которые сейчас, исходя из внутренней политической ситуации, не готовы публично поддержать фиксацию в документах Соглашения об Ассоциации нашу европейскую перспективу. А, с другой стороны, они говорят, что это у вас и так есть, поскольку это заложено в уставных документах", - сказал К.ГРИЩЕНКО. При этом он добавил, что Украина будет требовать, чтобы такое положение было.

Министр убежден, что невозможно закончить большой европейский проект без Украины. "Украина – большое государство, это не Албания, это не Македония, это не Хорватия. Все то, что является небольшим, оно переваривается легче. А такой большой кусок, как Украина, он не переваривается, он добавляется к телу Европейского Союза. И конечно, так же, как Польша, – это будет влиятельный, серьезный игрок, с которым придется считаться всем основным старым членам Евросоюза", - добавил К.ГРИЩЕНКО.

Он допустил, что очень многие страны чувствуют, что возможна какая-то конкуренция относительно влияния внутри самого Евросоюза. "Убежден, что это неправильная аргументация тех, кто являются украиноскептиками. Мы на протяжении 20 лет показывали, что мы способны быть позитивными искателями компромиссных решений, хотя будем жестко отстаивать всегда свои интересы, как мы это делаем сейчас в рамках согласования параметров зоны свободной торговли», – отметил К.ГРИЩЕНКО.