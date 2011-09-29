С 4 по 7 октября в Киевском Дворце спорта будет проходить выставка-ярмарка «Мир меха».

Вы сможете увидеть новые коллекции и осуществить покупку меховых и кожаных изделий по ценам производителей. В одном месте соберутся крупнейшие меховые компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева и других городов Украины, а также представители зарубежных компаний.

Самые модные и качественные норковые шубы по распродажным ценам, дубленки, пальто, кожаные куртки и меховые шапки со значительными скидками.

Самые выгодные цены на меховые изделия только с 4 по 7 октября во Дворце спорта (Киев).

Время работы выставки - с 11.00 до 19.00.