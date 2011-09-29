Выставка-ярмарка «Мир меха»
16:09, 29 сентября 2011Политика
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С 4 по 7 октября в Киевском Дворце спорта будет проходить выставка-ярмарка «Мир меха».
Вы сможете увидеть новые коллекции и осуществить покупку меховых и кожаных изделий по ценам производителей. В одном месте соберутся крупнейшие меховые компании, ведущие производители меховых изделий, меховые салоны (магазины) Киева и других городов Украины, а также представители зарубежных компаний.
Самые модные и качественные норковые шубы по распродажным ценам, дубленки, пальто, кожаные куртки и меховые шапки со значительными скидками.
Самые выгодные цены на меховые изделия только с 4 по 7 октября во Дворце спорта (Киев).
Время работы выставки - с 11.00 до 19.00.
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