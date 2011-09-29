Дочь Тимошенко написала открытое письмо Маме

Евгения КАРР призывает свою маму - экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО – держаться и верит, что «правда все равно победит».

Об этом Е.КАРР написала в письме маме, текст которого приводит сайт БЮТ.

«Сегодня я должна была выступать в суде как защитник. Но я решила этого не делать. Я не буду обращаться к суду, потому что знаю, насколько это бесполезно. Сегодня, Мамочка, я буду обращаться только к тебе...», - говорит Е.КАРР.

«Так получилось, мама, что сегодня я твой защитник. Хотя и знаю, что ни в чьей защите ты не нуждаешься. Раньше - и в детстве, и потом - всегда моим защитником была Ты. А сегодня я - твоя защитница. С одной стороны, я горжусь этим. Но с другой - для меня это очень непривычно и больно. Я знаю, мама, что ты - Сильный Человек. Очень сильный… Намного сильнее, наверное, чем я, и папа, и бабушка вместе взятые… Но для меня ты - прежде всего не лидер оппозиции и не Великий Политик (уж извини, что я так говорю). Для меня ты - моя маленькая, любимая мама. И я, может, как никто другой знаю, чего стоит эта сила, эта несломленность, эта гордость. Я горжусь тобой, мама… И когда мы приходим вечером домой после всего этого кошмара… мы не плачем, мама, честно… Мы - держимся, мы гордимся тобой», - пишет Е.КАРР.

«Прежде всего, я знаю, что ты ни в чем не виновна, - пишет дочь Ю.ТИМОШЕНКО. - И не потому, что так, наверное, скажут все дети в мире. Об этом прекрасно знают и все журналисты, присутствующие в суде, и дипломаты, и все люди, которые ночуют в палатках уже два месяца на Крещатике, и миллионы других людей Украины, наблюдающих за этим фарсом, который почему-то называется судом».

Е.КАРР говорит: «Я не разбираюсь в газовых контрактах, я не изучала Уголовный кодекс, но зато я помню, как ты научила меня любить эту страну, я знаю, как ТЫ любишь ее, я знаю, что ты никогда и ни за что не сделала бы больно и плохо Украине. Для меня это намного важнее, чем сто тысяч кодексов, аргументов и уголовных дел вместе взятых…»

«Я помню, - говорится в письме, - как ты радовалась во время Оранжевой революции, что много-много людей впервые в жизни заговорили по-украински, что миллион людей впервые пели вместе гимн Украины… Спасибо тебе, родная, за то, что так было, что в нашей истории был такой период… Был – благодаря тебе… Я не политик, и имею право так говорить и так считать… Меня журналисты иногда спрашивают: могли бы Вы быть как мама, как Юлия Тимошенко? - Наверное, нет, не могла бы… Юлия Тимошенко – всего одна… И даже на кухне, когда ты не с нами, мы тебя называем не мама, а Юля, как миллионы людей в Украине и в мире… Моя мама стала символом борьбы. Я не хотела этого, но так случилось, и я горжусь этим, горжусь тобой».

«Когда я прихожу к вам с папой домой - мне выбегают навстречу все твои собаки и как-будто спрашивают – «где она?». А я их обманываю, говорю, что завтра придет…», - пишет дочь Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отмечает: «Скоро суд пойдет на совещание и огласит свой приговор. Семь лет, - как они хотели, или семьдесят, или семьсот… Им – все равно…».

«Я не прошу милости у суда, потому что знаю, что тебе не нужна милость от них. Я не прошу снисхождения, потому что знаю, что ты – права, и не нуждаешься ни в каком снисхождении. Я не взываю к совести и чести, потому что для некоторых в этом зале это абсолютно чуждые понятия… Я просто хочу, мама, чтобы ты знала: что бы ни случилось в этом зале, что бы ни случилось в этом мире и на этой Земле - правда все равно победит. Победят правда и добро, иначе не может быть. Я знаю, что все должно быть хорошо и справедливо... Я верю в это. Мы – с тобой! Мы - все-все-все!!! Я люблю тебя, моя родная мамочка! Держись моя, родная и милая!», - пишет Е.КАРР.

Напомним, сегодня в Печерском районном суде Киева продолжаются прения по делу по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С докладом выступает защитник Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ. Вчера в прениях принимали участие адвокаты Юрий СУХОВ и Александр ПЛАХОТНЮК.

Н.СИРЫЙ сообщил, что два других защитника Ю.ТИМОШЕНКО – ее муж Александр ТИМОШЕНКО и дочь Евгения КАРР - не будут принимать участие в прениях.

После выступления Н.СИРОГО в прениях примет участие сама Ю.ТИМОШЕНКО.