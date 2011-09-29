Пресс-конференция „Среднему классу в Украине – быть!”

В понедельник, 3 октября, в 15.30 в Информационном агентстве „УНІАН” (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция, посвященная поддержке становления и развития среднего класса в Украине в рамках проведения заключительного этапа юбилейного Х Общеукраинского конкурса „Журналисты – за средний класс”.

В мероприятии примут участие председатель жюри конкурса Василий КОСТИЦКИЙ, члены жюри конкурса, народные депутаты Украины, представители малого и среднего бизнеса.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться средства стимулирования к освещению в средствах массовой информации проектов становления среднего класса в Украине, также будут затронуты вопросы отсутствия четко сформулированной государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, обсуждение возможных путей преодоления административных барьеров на этапах становления малого и среднего бизнеса.

Кроме отмеченного, на пресс-конференции будет анонсирована дата проведения финального этапа конкурса „Журналисты – за средний класс”.