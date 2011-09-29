Нацсовет объявил предупреждение телеканалу ТВі

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по результатам проверки, проведенной еще осенью прошлого года, объявил телеканалу ТВі предупреждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе телеканала, отметив, что такое решение было принято сегодня на заседании Нацсовета.

Вместе с тем представители канала ТВі указали Национальному совету, что согласно действующему законодательству, любой государственный орган вправе применять санкции не позднее, чем на протяжении шести месяцев с момента составления акта. Исключение из этого сделано лишь для налоговых и таможенных органов, которым отдельно предоставлено право применять санкции и в другие сроки.

В то же время Национальный совет отметил, что на его деятельность распространяются лишь те законы, которыми он пользуется, а положения Хозяйственного кодекса Украины, на применении которых в телерадиовещании прямо настаивают судебные органы, Национальный совет вправе игнорировать, отмечается в сообщении.

Также телеканал ТВі возразил против выводов Нацсовета о несоответствии сетки вещания канала утвержденной программной концепции. При этом канал обратил внимание на отсутствие четких критериев, по которым Национальный совет определяет жанровое деление программ и передач. «И отсутствие у Нацсовета таких критериев делает невозможным их соблюдение: как канал может выполнить критерии, которых не существует?», - отметили в пресс-службе ТВі.

Дополнительно ТВі обратил внимание на судебные решения по этому вопросу, согласно которым «применение санкции в данном случае за нарушение жанрового деления программ при отсутствии критериев отнесения программ к тому или иному жанру не отвечает требованиям законодательства».

Во время заседания члены Национального совета также обвинили телеканал ТВі в отсутствии эфирного вещания. Представители канала пытались напомнить, что отсутствие эфирного вещания вызвано прежде всего действиями самого Нацсовета и других государственных органов. Так, еще летом 2010 года председатель Национального совета направил Концерну РРТ письмо, в котором просил прекратить введение в эксплуатацию эфирных передатчиков канала ТВі. Впоследствии народные депутаты требовали от прокуратуры возбудить уголовное дело против канала за неисполнение решения суда, которое на то время в законную силу не вступило, а впоследствии было отменено, отметили в пресс-службе.

Также Национальный совет отдельным письмом уведомил Концерн РРТ об аннулировании приложений к лицензии на эфирное вещание канала ТВі, и Концерн отказал каналу в осуществлении вещания именно из-за этого письма.

Поэтому канал ТВі просил учесть, что он не осуществляет эфирное вещание не потому, что не хочет, а потому, что Национальный совет сам ему в этом активно препятствует.

Несмотря на указанные обстоятельства, Национальный совет решил применить к каналу ТВі санкцию и объявил предупреждение. Как сказал во время заседания председатель Национального совета: если не соглашаетесь с этим, идите в суд, сообщили в пресс-службе телеканала.

Поэтому канал ТВі обжалует данное решение после его получения в Национальном совете.