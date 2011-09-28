Адвокат просит суд оправдать Тимошенко

Адвокат экс-премьер-министра Юрий СУХОВ просит суд вынести Юлии ТИМОШЕНКО оправдательный приговор и освободить ее из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня во время судебных дебатов по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я прошу вынести оправдательный приговор в этом деле и освободить Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи вместе с вынесением оправдательного приговора», - сказал Ю.СУХОВ.

По его словам, государственное обвинение во время расследования этого дела и судебного следствия не смогло предоставить доказательства наличия состава преступления экс-премьера и отсутствие ее права на издание директив для сообщения тогдашнему министру топлива и энергетики Юрию ПРОДАНУ и тогдашнему председателю НАК «Нафтогаз Украины» Олегу ДУБИНЕ о результатах своих переговоров с руководством российского правительства.

Адвокат также обратил внимание суда на то, что в материалах дела находятся документы, которые полностью опровергают причинение ущерба компании «Нафтогаз Украины» в результате подписания газовых соглашений.

«Обвинение четко не сформировано и не изложены элементы объективной стороны, обвинительное заключение составлено спутано, с пробелами во времени, событиях, ключевых лицах, принимавших те или другие решения при решении газового вопроса», - подчеркнул Ю.СУХОВ.

Кроме того, по его словам, обвинение не смогло доказать, что именно произошло – превышение власти или служебных полномочий.

По его словам, обвинение также не доказало наличие причинной связи между изданием директив и последствиями, наступившими в результате выполнения соглашения, подписанной двумя отдельными субъектами ведения хозяйства.

Ю.СУХОВ также считает, что государственное обвинение в нарушение норм гражданского и хозяйственного законодательства определило ущерб, нанесенный компании НАК «Неатогаз Украины».

«Обвинение государственного обвинения наличия у Ю.ТИМОШЕНКО состава преступления, предусмотренного ст. 365 ч. 3, построено большей частью на незаконных предположениях, на личных суждениях прокуроров в искажении оценки обстоятельств дела, соответствующих следственных лиц. При этом прокурор не привел доказательств, на которых строится обвинение. Это свидетельствует об определенной предубежденности, односторонности оценки обстоятельств дела», - резюмировал Ю.СУХОВ.