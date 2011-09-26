Эксперт: нельзя позволять, чтобы политики игрались со сланцевым газом

Доля сланцевого газа в газовом балансе Украины к 2030 году может достигнуть 15-20%.

Такое мнение высказал в ходе экспертного интервью Институту Горшенина ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО, сообщили УНИАН в институте.

«Увеличение добычи сланцевого газа в Украине и в мире будет, с одной стороны, способствовать повышению предложения на природный газ и влиять на уменьшение цен и на развитие либерализации рынка в мире. С другой стороны, это будет способствовать диверсификации поставок, уменьшению зависимости от трубопроводного газа и от отдельных стран, которые владеют большими запасами природного газа. То есть, это позволит уменьшить зависимость европейских стран и Украины от российского газа», - считает эксперт.

При этом недостатки добычи сланцевого газа, по мнению В.ОМЕЛЬЧЕНКО, очевидны. «Себестоимость добычи сланцевого газа значительно выше – в 2,5-3 раза выше, нежели традиционного, поскольку необходимо пробуривать значительно большую скважину, в большем количестве, и также нужны дополнительные мероприятия, связанные с экологией. Особенно большой проблемой является потребность в больших объемах воды, при этом срок эксплуатации месторождения сланцевого газа значительно меньше, чем срок эксплуатации традиционного газа, что тоже связано с дополнительными затратами. Рентабельная скважина может работать в среднем 5-10 лет, может быть и больше, но в среднем мы берем 5-10 лет. А скважина традиционного газа – до 50 лет. Надо провести геолого-разведывательные работы и четко установить, какие у нас запасы этого газа и какая будет себестоимость его добычи. Тогда можно будет о чем-то говорить, а пока мы имеем только прогнозные ресурсы сланцевого газа –1,2-1,3 триллиона кубических метров. Чтоб четко сформировать условия добычи и себестоимость, перспективы развития месторождений сланцевого газа, необходимо сделать оценку этих месторождений, а это потребует не менее 500 миллионов долларов», - сказал В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Он также отметил, что разработка месторождений сланцевого газа в Украине содержит в себе ряд экологических угроз. «В первую очередь – истощение водных ресурсов, потому что Украина является одной из стран, которые имеют проблемы с обеспечением водой. Второе – возможность проникновения химических растворов, которые используются при бурении, в залежи воды», - считает эксперт.

В.ОМЕЛЬЧЕНКО высказал мнение, что коммерческая добыча сланцевого газа может начаться в Украине не ранее 2020 года. «Есть добыча, которая происходит во время геологоразведки, на опытной эксплуатации, когда находится месторождение. А другое дело, когда выходит месторождение на коммерческую добычу, то есть, когда газ продается и реализуется на рынке. После 2020 года можно реально рассчитывать на добычу, это наиболее вероятные сроки. Возможно, что-то будет и раньше, но эта вероятность не превышает 5%», - сказал он.

По мнению эксперта, Украине необходимо создать условия для эффективной разработки месторождений сланцевого газа. «В первую очередь, нужно улучшить законодательное обеспечение в области недропользования, сделать так, чтоб законы у нас были стабильные и постоянно не менялись их условия. Еще необходимо, чтобы наша судебная система вызывала доверие со стороны инвесторов, и чтоб все условия для получения лицензии были прописаны не постановлением Кабмина, а в законодательстве Украины, то есть ограничить роль правительственных структур при выдаче и отзыве лицензии и увеличить роль закона. В нынешних условиях законодательного обеспечения и правовых условиях очень сложно рассчитывать, что инвесторы будут идти в Украину», - считает В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

При благоприятном развитии событий, по мнению эксперта, «доля сланцевого газа в газовом балансе Украины может достигнуть 15%, даже 20% к 2030 году». «Если будут благоприятные инвестиционные условия и если действительно будут подтверждены запасы сланцевого газа, о которых говорится. Если в целом подытоживать, то следует сказать, что да – это (добыча сланцевого газа) перспективное направление. Оно может и должно развиваться в Украине, но в то же время нельзя его чрезмерно политизировать, нельзя позволять, чтобы с ним игрались политики. Надо четко понимать все сложности и проблемы, которые существуют при реализации проектов в этой сфере», - заключил В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Опрос проводился в рамках исследовательской программы «Сланцевый газ в Украине и мире».

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа.