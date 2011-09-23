Суд признал, что Шкиль устроил аварию «под шофе», и просто закрыл дело?

Голосеевский райсуд Киева признал виновным депутата Андрея Шкиля в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 6 мая в Киеве.

Об этом "Украинским новостям" сообщил источник в окружении депутата.

Суд установил, что депутат в нарушение правил дорожного движения выехал на своем автомобиле Nissan Qashqai на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Таким образом, Шкиль совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 124 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, которое привело к повреждению транспортных средств, грузов, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Помимо этого, суд признал доказанным, что Шкиль во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в частности экспертиза зафиксировала в крови политика 1,47 промилле этанола.

Таким образом, депутат совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, которые понижают их внимание и скорость реакции).

В то же время суд закрыл производство по делу в связи с истечением сроков наложения административных взысканий.

Санкция статьи 124 КУоАП предусматривает наказание в виде штрафа от 20 до 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права управлять транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

При этом санкция части 1 статьи 130 КУоАП предусматривает более серьезное наказание в виде штрафа от 150 до 200 необлагаемых минимумов или лишение права управлять транспортным средством на срок от 1 до 2 лет, или общественных работ на срок от 40 до 50 часов, или административного ареста на срок от 7 до 10 суток.

Как известно, в ночь на 7 мая Шкиль был госпитализирован после ДТП на ул. Камышинской, 4, в Киеве.

Автомобиль под его управлением двигался со стороны проспекта Науки в направлении улицы Промышленной и по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen, который двигался навстречу.

Шкиль получил телесные повреждения, которые, согласно выводу судмедэкспертизы, относятся к легким телесным повреждениям, в результате аварии пострадал только сам депутат.

В конце мая Шкиль выписался из больницы.

Украинская правда