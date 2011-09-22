Бюджет 2012 - кратчайший путь к кризису?

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что макропоказатели государственного бюджета на 2012 год завышены, увеличить доходную часть бюджета в будущем году на 50 млрд. грн. - нереально.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом депутат сказала на брифинге в парламенте.

«. Все его макропоказатели завышены. При этом увеличить доходную часть бюджета в будущем году на 50 млрд. грн. - нереально. Планы правительства собрать дополнительно 36 млрд. грн. через увеличение налогов и сборов ставят под угрозу существование бизнеса в нашей стране, который лишится всех оборотных средств и будет уничтожен», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что глава Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД предупредила мир об угрозе нового витка мирового кризиса и обратилась к правительствам всех государств с призывом формировать реальные бюджеты на следующий год. «У нас же валютный курс в бюджете на 2012 год закладывается на уровне 8 грн. за доллар, хотя уже сейчас он превышает этот показатель. Инфляция в бюджете запланирована на абсолютно нереальном уровне 7,9%. При этом в бюджете не предусмотрены никакие антиинфляционные меры. Значит, реальный рост цен будет еще выше, чем в нынешнем году. Закладывать в бюджет настолько фантастические показатели значит сознательно готовиться к их провалу», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, основной финансовый документ страны построен так, чтобы подыгрывать импортерам и загонять «под скамью» экспортеров. «В следующем году Кабмин планирует рост экспорта всего на 9,2%, а импорта - на 13,3%. В результате отрицательное сальдо внешней торговли Украины превысит 9 млрд. дол. Что это означает для нашей страны? Это означает подрыв конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя и дестабилизацию гривни», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Председатель комитета Верховной Рады считает, что подготовленный правительством бюджет можно принимать только оптом, не читая и не пытаясь в нем разобраться. «Если ставить перед собой цель создать дорожную карту предотвращения кризиса в стране, то бюджет необходимо было бы вернуть в Кабмин и только после детальной доработки рассматривать его в парламенте. К сожалению, бюджет принят к рассмотрению Верховной Радой, и вероятнее всего до Нового года его утвердят», - прогнозирует Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она сообщила, что оппозиция уже начала готовить поправки, чтобы не допустить принятия парламентом ряда циничных антисоциальных норм, а также устранить из текста документа многомиллиардные «черные дыры» и «заначки правительства».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению правительственный проект государственного бюджета Украины на 2012 год.