Табачник: инцидента не было, девушка очень стремилась подарить цветы

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что сегодня на Форуме министров образования европейских стран в Киеве инцидента со студенткой Киево-Могилянской академии Дариной СТЕПАНЕНКО не было, она просто пыталась вручить ему цветы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции.

«Никакого инцидента у нас не произошло. Сначала она очаровательно улыбалась, говорила, как она хочет подарить цветы, потом стала тыкать от раздражения этими цветами. Отношусь к этому абсолютно спокойно, видите, абсолютно нормально», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

При этом он также отметил, что к проведению альтернативных форумов студентов по развитию образования относится положительно.

«Желательно было бы, чтобы студенты умели еще читать и поняли бы, что сегодняшний форум посвящен средней школе. Они в своем форуме рассказывают о своем виденье высшего образования. Это, безусловно, интересно, но так же относится к сегодняшнему мероприятию, как птичий перелет к празднику Богородицы», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Кроме того, журналисты спросили у директора Департамента образования и языковой политики Совета Европы Олоф ОЛАФСДОТТИР, во время выступления которой студентка ударила министра, как она относится к этому инциденту. В ответ О.ОЛАФСДОТТИР сказала, что не видела, что произошло.

«Я считаю, что и этот, и любой другой инцидент можно решить с помощью диалога. Я уверена, что ваш министр также так считает», - сказала О.ОЛАФСДОТТИР.

При этом, когда журналисты спросили у Д.ТАБАЧНИКА, накажут ли Д.СТЕПАНЕНКО в связи с сегодняшним инцидентом, министр отказался отвечать, отметив, что ему это не интересно и нет времени.

Кроме того, Д.ТАБАЧНИК принес извинения О.ОЛАФСДОТТИР за то, что журналисты задавали вопросы о сегодняшнем инциденте со студенткой, и, в частности, о недавно изданной книге Д.ТАБАЧНИКА «Все о России».

«Я хотел бы перед госпожой Олоф извиниться, что, к сожалению, нашим представителям СМИ образовательные проблемы чрезвычайно интересны, это демонстрирует безусловную заинтересованность наших СМИ в развитии образования в Украине», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве на Форуме министров образования европейских стран «Школа XXI столетия: Киевские инициативы» 17-летняя студентка первого курса Киево-Могилянской академии Д.СТЕПАНЕНКО ударила Д.ТАБАЧНИКА букетом цветов.

Информированный источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что после инцидента охрана вывела студентку из зала, где проходит форум, и передала работникам милиции, которые составили на нее административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как отметил источник, за это правонарушение девушке грозит или штраф, или арест сроком до 15 суток.