Девушке, которая ударила Табачника, светит штраф или арест

17-летняя студентка Киево-Могилянской академии Дарина СТЕПАНЕНКО, которая сегодня во время форума министров образования европейских стран в Киеве ударила букетом цветов министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА, обвиняется в мелком хулиганстве.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, после инцидента охрана вывела студентку из зала, где проходит форум, и передала работникам милиции, которые составили на нее административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как отметил источник, за это правонарушение девушке грозит или штраф, или арест сроком до 15 суток.

В то же время собеседник агентства заметил, что девушка не объяснила работникам милиции причины своего поступка.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве на Форуме министров образования европейских стран «Школа XXI столетия: Киевские инициативы» 17-летняя студентка первого курса Киево-Могилянской академии Д.СТЕПАНЕНКО ударила Д.ТАБАЧНИКА букетом цветов.

Во время выступления одного из участников форума студентка подошла к Д.ТАБАЧНИКУ, который является модератором этого форума, с букетом цветов и стала с ним говорить. Д.ТАБАЧНИК поднялся со своего места, чтобы ответить ей, но Д.СТЕПАНЕНКО ударила министра цветами по лицу.

Как сказала Д.СТЕПАНЕНКО журналистам, таким образом она выразила протест против политики, которую проводит Д.ТАБАЧНИК, и против того, что студентам запретили сегодня проводить акции протеста в разных местах Киева.