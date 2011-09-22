Сын нардепа-регионала выпустил 7 пуль в «неучтивого» водителя?

В одном из спальных районов города Калуш на Прикарпатье вечером 18 сентября произошел инцидент со стрельбой с участием депутата Партии регионов Владимира ЛЫЧУКА и его сына, проживающих в этом городе.

Об этом сообщает газета "Україна молода" (№ 168 от 22 сентября 2011 года).

"Во дворе многоэтажки в тот вечер припарковалось довольно много легковых автомобилей - родственники и знакомые прибывали, чтобы попрощаться с покойником. К водителю одного из этих автомобилей пристали двое молодчиков, которые ехали следом, обвиняя его в неправильном поведении на городской дороге. Возникла ссора. Вскоре сюда примчалась иномарка с престижными номерами Верховной Рады - ВР 1173. Из нее вышли подвыпивший мужчина, вроде бы похожий на нардепа Владимира ЛЫЧУКА, и его сын, который из пистолета травматического действия стал стрелять по "неучтивому" водителю и его жене. Потерпевшего, в которого попало семь резиновых пуль, госпитализировали в Калушскую центральную больницу", - сообщает издание.

В прикарпатской милиции подтвердили этот факт. "Такой инцидент действительно был. Потерпевший, 32-летний частный предприниматель, с диагнозом повреждение кожи и подкожной клетчатки был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганства с применением оружия", - сообщил начальник прикарпатской пресс-службы милиции Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

В то же время милиция не комментирует причастность к этому инциденту сына депутата-регионала. "Сам нардеп свое присутствие во время конфликта отрицает, хотя подтверждает, что его сын на автомобиле с номерами Верховной Рады таки подвозил товарища к злосчастному двору, где якобы злоумышленники угрожали его отцу", - пишет "Україна молода".