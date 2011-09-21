Изготовитель футболок «Спасибо жителям Донбасса...» уехал из страны

Владелец компании ProstoPrint Денис ОЛЕЙНИКОВ, которая изготовила партию футболок с надписью "Спасибо жителям Донбасса…", выехал из страны, опасаясь ареста.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Это Денис ОЛЕЙНИКОВ. Я уже не в Украине. Со мной самые дорогие мне люди - жена, сын и дочь. Это весь мой мир, и ради них я откажусь от идеалов, карьеры, бизнеса и чего угодно», - написал он.

Бизнесмен написал, что позавчера вечером ему первый раз пригрозили расправой над семьей. «Я приехал в Одессу, чтобы уговорить родных уехать - но жена наотрез отказалась. Тогда я подумал, что физическая охрана для них решит проблему, и вернулся в Киев, чтобы нанять охранное агентство», - сообщил бизнесмен.

Д.ОЛЕЙНИКОВ отметил, что вчера вечером сочувствующий его организации человек из УБОП сообщил о новом сценарии, который «хотела реализовать «милиция» в отношении меня и моей семьи».

«И если бы это происходило не со мной - я бы не поверил. Если бы не было 15-часовых ночных допросов, грабежа и изъятия имущества, "убийства" дела, которое я строил пять лет, полной деморализации многих моих сотрудников, наконец, угроз изнасилования молодой девушки двумя подонками в погонах (и эти угрозы остались ВООБЩЕ без какой-либо реакции - значит, им можно)... Теперь верю», - отмечает он.

По словам бизнесмена, на сегодня был запланирован его арест – «демонстративно, в ходе нашей второй акции. Для задержания был ангажирован не только "Беркут", но и "Сокол", причем дана команда - возможные противодействия со стороны участников акции погашать максимально жестко».

«Но самое страшное - не это, а то, что параллельно была дана команда на арест моей жены, которая, кроме учредительства в компаниях, вообще никакого участия в бизнесе не принимала. Как вы понимаете, им не нужны причины - все, что они делают до сих пор, они делают без оснований», - заявил Д.ОЛЕЙНИКОВ.

«И дальше - отстранение от возможного опекунства моей мамы (из-за слабого здоровья) и моего тестя (ввиду якобы злоупотреблений алкоголем и невозможности обеспечить внуков). Что дальше происходит с детьми - догадайтесь сами», - пишет бизнесмен.

«Я вернусь. Обязательно вернусь. И те, кто разрушил мою жизнь, забрал у меня любимую работу, у моей дочки - возможность выступать под флагом Украины, у моего сына - получать образование на родном языке, у моей жены - друзей, подруг и ее мир, за это обязательно ответят. Каждый и персонально», - обещает Д.ОЛЕЙНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября работники Киевского УБОП провели обыск в офисе столичной компании ProstoPrint по производству футболок с разными надписями.

Правоохранители заявили, что обыск связан с расследованием дела о подделке сувенирной продукции к Евро-2012.

Некоторые интернет-издания связывали обыск в компании с выпуском ею футболок с надписью «Спасибо жителям Донбасса...».

В Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве отметили, что указанные действия работников милиции «никоим образом не связаны с выпуском этой организацией футболок с надписью, которая упоминалась в публикациях в интернет-сети».

15 сентября на Майдане Незалежности, возле Главпочтамта, сотрудники спецподразделения милиции «Беркут» изъяли у продавцов футболки с надписями «Спасибо жителям Донбасса» и «Кровосиси».

Буквально спустя несколько минут после того, как одна партия футболок была изъята, продавцы начали продажу следующей.