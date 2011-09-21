Теперь адвокат Тимошенко пугает прессу туберкулезом

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК не исключает, что его подзащитная в условиях СИЗО может заболеть туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПЛАХОТНЮК заявил сегодня в интервью журналистам возле здания Печерского районного суда Киева.

«Дело в том, что вероятность заболевания туберкулезом существует, И более того, были случаи, когда даже сами работники СИЗО, которые исполняли свои служебные обязанности в следственном изоляторе, умирали. То есть, от этого не застрахованы даже работники следственного изолятора. А учитывая неопровержимый факт, что женщина из СИЗО умерла от туберкулеза, учитывая, каким образом он распространяется и вероятность, такая угроза существует для любого, кто находится в Киевском СИЗО», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Как сообщал УНИАН, впервые защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровья и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача утром 18 августа. После этого адвокаты и сама Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно требовали допустить к ней личного врача, однако суд не давал соответствующих разрешений. В свою очередь экс-премьер отказывалась от проведения обследования комиссией Министерства здравоохранения.

15 сентября защитник Ю.ТИМОШЕНКО народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья экс-премьера резко ухудшилось и у нее наблюдается повышенная температура.

19 сентября С.ВЛАСЕНКО заявил: «В пятницу нам стало известно, что практически через стенку от камеры Юлии Владимировны находится медицинская часть следственного изолятора, в которой находятся люди - насколько нам стало известно - с открытой формой туберкулеза. Это ставит под большую угрозу жизнь и здоровье Ю.ТИМОШЕНКО».

В тот же день Государственная пенитенциарная служба Украины опровергла заявление о том, что Ю.ТИМОШЕНКО содержится в камере рядом с медицинской частью СИЗО, в которой содержатся заключенные, больные открытой формой туберкулеза.