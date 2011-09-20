ВР отказалась упорядочить сроки содержания под стражей
17:32, 20 сентября 2011Политика
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Законопроект вносил Владимир Стретович
Верховная Рада Украины отклонила проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно определения сроков содержания под стражей на стадии судебного разбирательства уголовного дела».
Как передает корреспондент УНИАН, в поддержку данного законопроекта проголосовали только 93 народных депутата (при необходимых 226) из 359 зарегистрированных в сессионном зале.
Данный законопроект вносился народным депутатом Украины от оппозиции Владимиром СТРЕТОВИЧЕМ.
Законопроектом предусматривалось урегулировать порядок и сроки содержания подсудимого под стражей на стадии судебного разбирательства уголовного дела.
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