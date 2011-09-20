ВР отказалась упорядочить сроки содержания под стражей

Верховная Рада Украины отклонила проект закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно определения сроков содержания под стражей на стадии судебного разбирательства уголовного дела».

Как передает корреспондент УНИАН, в поддержку данного законопроекта проголосовали только 93 народных депутата (при необходимых 226) из 359 зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект вносился народным депутатом Украины от оппозиции Владимиром СТРЕТОВИЧЕМ.

Законопроектом предусматривалось урегулировать порядок и сроки содержания подсудимого под стражей на стадии судебного разбирательства уголовного дела.