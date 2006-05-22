Минимальную зарплату поднимут раньше?

Министерство труда и социальной политики Украины готовит предложения о переносе введения минимальной зарплаты на уровне 400 грн. с 1 декабря на 1 сентября текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента Государственной социальной защиты населения Министерства труда Виталий МУЖЧИНИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, Минтруда также готовит предложения о дополнительной социальной защите населения.

С 1 июля, сообщил В.МУЖЧИНИН, минимальная зарплата в Украине будет повышена до 375 грн. На сегодня она составляет 370 грн., а прожиточный минимум одного взрослого человека - 496 грн.

При этом он отметил, что увеличение минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума запланировано довести до конца 2007 года.

Как сообщал УНИАН, правительство поддержало в начале марта инициативу Федерации профсоюзов о повышении прожиточного минимума до 734 грн. с 2007 года.

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