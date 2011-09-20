Сегодня Янукович выступит на Генассамблее ООН

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 19-22 сентября осуществляет рабочий визит в Соединенные Штаты Америки (г. Нью-Йорк).

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Украины выступит на пленарном заседании 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общих дебатов, а также на двух специализированных заседаниях Генассамблеи высокого уровня - по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и по вопросам ядерной безопасности и защищенности.

Глава Украинского государства также примет участие в церемонии инаугурации инициативы Президента США Барака ОБАМЫ и Президента Бразилии Дилмы РУССЕФФ «Партнерство «Открытое правительство».

Кроме того, в рамках рабочего визита проходят двусторонние встречи с главами государств и правительств зарубежных стран и руководителями международных организаций.