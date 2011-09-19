Киевская ОГА призывает Мельниченко не вмешиваться в дела села Саливонки

Межведомственная комиссия Киевской областной госадминистрации призывает председателя Саливонковского сельсовета Васильковского района Владимира БАСИЛКЕВИЧА не создавать препятствий для проверки его служебной деятельности в связи с поступлением жалоб от граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями обратились граждане по поводу противоправных действий председателя Саливонковского сельского совета, в связи с чем для проверки этих обращений 12 сентября была создана специальная межведомственная комиссия.

Как отметили в пресс-службе, этой комиссии поручено осуществить проверку, касающуюся соблюдения земельного, водного, природоохранного законодательства, организации работы по рассмотрению обращений граждан, осуществлению делегированных полномочий органов исполнительной власти Саливонковским сельским советом. Для выполнения этих функций представители межведомственной комиссии 14 сентября осуществили выезд в указанный сельсовет.

«Однако их работа была заблокирована председателем сельского совета, который, в нарушение законодательства Украины, угрожая и оскорбляя членов комиссии, не допустил их в помещение сельского совета. В связи с этим был составлен акт о противоправных действиях председателя и направлены материалы в прокуратуру», - сообщили в КОГА.

В пресс-службе облгосадминистрации также заметили, что 16 сентября члены комиссии и представители правоохранительных органов опять попытались попасть в помещение сельсовета, однако работники совета заявили, председатель находится на больничном, и это во второй раз помешало осуществлению проверки.

«В то же время, - как отметили в пресс-службе, - около десяти граждан во главе с экс-майором СБУ Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО собрались возле помещения сельсовета с целью якобы защитить своего сельского председателя».

Учитывая изложенное, в связи с препятствием в исполнении делегированных полномочий межведомственная комиссия призывает председателя Саливонковского сельского совета В.БАСИЛКЕВИЧА "не использовать членов сельской общины в своей противоправной деятельности, а господина Николая МЕЛЬНИЧЕНКО - прекратить использовать село Саливонки, в качестве площадка для улучшения своей репутации".

При этом в облгосадминистрации заверили, что "межведомственная комиссия, несмотря на сопротивление сельского председателя и представителей его "команды", проводет проверку относительно обращений граждан в Саливонковском сельском совете и в установленные законом сроки обнародует свои выводы, а при препятствовании в осуществлении своей деятельности комиссия использует все, предусмотренные законодательством Украины, права».